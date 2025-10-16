Большинству украинцев повысят зарплаты: какие планы руководителей предприятий

По данным опроса, респонденты ожидают более высокие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.

Во II квартале 2025 года баланс был 49,8%, в I квартале - 60,1%, в IV квартале 2024 года - 56,5%, в III квартале - 52,9%.



Самые высокие ожидания - у предприятий сельского хозяйства; самые низкие ожидания - у предприятий добывающей промышленности.



Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.