Більшості українців підвищать зарплати: які плани керівників підприємств

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2025 року.

За даними опитування, респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.

У II кварталі 2025 року баланс був 49,8%, у I кварталі - 60,1%, у IV кварталі 2024 року - 56,5%, у III кварталі - 52,9%.



Найвищі очікування - у підприємств сільського господарства; найнижчі очікування - у підприємств добувної промисловості.



Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.