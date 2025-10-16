Большинству украинцев повысят зарплаты: какие планы руководителей предприятий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2025 года.

По данным опроса, респонденты ожидают более высокие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.

Во II квартале 2025 года баланс был 49,8%, в I квартале - 60,1%, в IV квартале 2024 года - 56,5%, в III квартале - 52,9%.



Самые высокие ожидания - у предприятий сельского хозяйства; самые низкие ожидания - у предприятий добывающей промышленности.



Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.