У більшості районів Києва знижено тиск води: названо причину

У суботу, 27 грудня, у більшості районів Києва знижено тиск води. Причиною тому стала аварійна ситуація в енергосистемі та тимчасова зупинка насосного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Київводоканалу".
У КП розповіли, що тиск води знижено у п'яти районах правого берега, а також в частині лівого берега столиці.
"Через аварійну ситуацію в енергосистемі міста та тимчасову зупинку насосного обладнання знижено тиск води в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському, Голосіївському районах та в Лівобережній частині міста", - йдеться у повідомленні.
У "Київводоканалі" закликали людей поставитися із розумінням до ситуації та поінформували, що наразі вже відбуваються роботи з відновлення.
Нагадаємо, що з ночі до ранку 27 грудня Росія майже безперервно атакувала Київ і область, застосовуючи для ударів різного типу ракети і дрони.
В результаті обстрілів пошкодження, пожежі та інші наслідки - були зафіксовані відразу в семи районах столиці. Серед них: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Шевченківський і Солом'янський.
Крім того, на тлі російської атаки в місті виникли перебої з водою і теплом, а також були введені екстрені відключення світла.
Вранці в Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що всього для атаки ворог застосував 40 ракет і 519 ударних дронів. Станом на 13:00, сили ППО збили 29 ракет і 474 безпілотники.
Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.