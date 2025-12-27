В большинстве районов Киева снижено давление воды: названа причина

В КП рассказали, что давление воды снижено в пяти районах правого берега, а также в части левого берега столицы.

"Из-за аварийной ситуации в энергосистеме города и временной остановки насосного оборудования снижено давление воды в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Голосеевском районах и в Левобережной части города", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" призвали людей отнестись с пониманием к ситуации и сообщили, что сейчас уже происходят работы по восстановлению.