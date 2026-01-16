Більшість українців проти поступок Донбасом в обмін на гарантії, - КМІС

Більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.

"Більшість українців – 54% – вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою", - йдеться у результатах опитування.

Респонденти, для яких така умова є категорично неприйнятною, пояснювали свою точку зору тим, що Росія все одно не зупиниться і буде намагатися воювати проти України далі та тим, що Україна не може просто відмовлятися від своїх територій і людей, які там живуть.

Важливо зазначити, що ті, хто готовий на вихід українських військ з Донбасу, переважно все-таки очікують практичних і переконливих гарантій безпеки. Тобто якщо виявиться, що пропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою.

Опитування КМІС проводилось упродовж 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням у всіх регіонах України, усього було опитано 601 респондента.