Більшість українців проти поступок Донбасом в обмін на гарантії, - КМІС
Більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.
"Більшість українців – 54% – вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою", - йдеться у результатах опитування.
Респонденти, для яких така умова є категорично неприйнятною, пояснювали свою точку зору тим, що Росія все одно не зупиниться і буде намагатися воювати проти України далі та тим, що Україна не може просто відмовлятися від своїх територій і людей, які там живуть.
Важливо зазначити, що ті, хто готовий на вихід українських військ з Донбасу, переважно все-таки очікують практичних і переконливих гарантій безпеки. Тобто якщо виявиться, що пропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою.
Опитування КМІС проводилось упродовж 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням у всіх регіонах України, усього було опитано 601 респондента.
Що передувало
Нагадаємо, раніше газета Le Monde повідомила, що Україна нібито дала згоду на умову РФ створити "демілітаризовану зону" за умови взаємного відведення військ.
За даними видання, цю потенційну поступку з боку Києва також начебто підтримали європейські лідери як одну з основ можливого мирного врегулювання. Водночас в Офісі президента України цю інформацію спростували.
При цьому за словами президента України Володимира Зеленського, справедливим і реалістичним варіантом припинення вогню в Україні може бути принцип "стоїмо там, де стоїмо". Мова про те, що сторони залишаються на нинішніх позиціях, а всі питання вирішуються дипломатичним шляхом.