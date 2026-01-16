Большинство украинцев против уступок Донбассу в обмен на гарантии, - КМИС
Большинство украинцев считают неприемлемой передачу под контроль России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности от союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.
"Большинство украинцев - 54% - считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку - 39%. Еще 5% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в результатах опроса.
Респонденты, для которых такое условие категорически неприемлемо, объясняли свою точку зрения тем, что Россия все равно не остановится и будет пытаться воевать против Украины дальше и тем, что Украина не может просто отказываться от своих территорий и людей, которые там живут.
Важно отметить, что те, кто готов на выход украинских войск из Донбасса, в основном все-таки ожидают практических и убедительных гарантий безопасности. То есть если окажется, что предлагаемые гарантии безопасности являются слабыми и не предусматривают серьезного ответа на агрессию России, тогда поддержка вывода войск с Донбасса будет еще ниже.
Опрос КМИС проводился в течение 9-14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием во всех регионах Украины, всего был опрошен 601 респондент.
Что предшествовало
Напомним, ранее газета Le Monde сообщила, что Украина якобы дала согласие на условие РФ создать "демилитаризованную зону" при условии взаимного отвода войск.
По данным издания, эту потенциальную уступку со стороны Киева также якобы поддержали европейские лидеры как одну из основ возможного мирного урегулирования. В то же время в Офисе президента Украины эту информацию опровергли.
При этом по словам президента Украины Владимира Зеленского, справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня в Украине может быть принцип "стоим там, где стоим". Речь о том, что стороны остаются на нынешних позициях, а все вопросы решаются дипломатическим путем.