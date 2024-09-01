Більшість поляків підтримують збиття російських повітряних цілей над країною, - опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Результати опитування також показали, що збивати об’єкти, навіть якщо немає впевненості в їхньому призначенні, підтримують частіше жінки (61%), ніж чоловіки (56%). Таку думку висловлюють сім із десяти респондентів, чий дохід перевищує 7000 злотих (близько 74 000 гривень) на місяць, і такий самий відсоток мешканців найбільших міст.

Ствердно на це питання відповіли 58,5% респондентів, тоді як 22,1% висловили незгоду. Ще 19,4% опитаних не мають думки з цього приводу.

Респондентів запитали: чи повинна Польща, на їхню думку, збивати об’єкти, які пролітають над територією країни під час нападів Росії на Україну, навіть якщо невідомо, що це за об’єкти.

Нагадаємо, що Польща від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну всебічно допомагає Києву як гуманітарно, так і військово. Однак досі лишається те, до чого Польща не готова, а саме - збиття повітряних цілей, які залітають на їх територію під час масових атак Москви на Україну.

Як тільки не виправдовувались польські військові, після того, як пропускали черговий літальний об'єкт. Після чергового випадку 24 березня військові пояснили, що не збили російську ракету, бо знали, що вона поверне назад в Україну.

Водночас під час однієї з останніх атак на Україну російський дрон залетів на території Польщі. Командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі". Однак через погодні умови військові згубили російський дрон.

Зауважимо, що не так давно президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що в Альянсі НАТО все ще продовжуються дискусії щодо захисту українського неба.

Однак днями польське Міноборони заявило, що Польща не обговорює допомогу Україні у знищенні російських ракет та безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.