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Польща не розглядає знищення ракет і дронів РФ зі своєї території, - Міноборони

П'ятниця 30 серпня 2024 18:39
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Польща не розглядає знищення ракет і дронів РФ зі своєї території, - Міноборони Ілюстративне фото: Росія атакує Україну ракетами Х-101 (naked-science.ru)
Автор: Іван Носальський

Польща не обговорює допомогу Україні у знищенні російських ракет та безпілотників. Для захисту українського неба буде достатньо значного посилення ППО.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі глав Міноборони країн Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

За його словами, Україна повинна мати озброєння для самозахисту та захисту власного повітряного простору.

"З іншого боку, ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що справді є одним із українських очікувань, а саме можливість збивати російські ракети або безпілотники з польської території", - додав Залевський.

Він вважає, що Україні для захисту від постійних російських атак буде достатньо посилення протиповітряної оборони. Тоді не буде потрібна "підтримка з боку польських ВПС".

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна та Польща підписали угоду з безпеки. Документ, зокрема, передбачає розробку механізму, в рамках якого польські військові можуть збивати ракети та дрони над Україною.

Важливо зазначити, що йдеться не про всі повітряні цілі над Україною, а лише про ті, що летять у бік Польщі.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначав, що Польща не може прийняти рішення про знищення ракет і дронів над Україною. Тому необхідно, щоб США підтримали таку ініціативу.

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