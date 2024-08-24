В НАТО все ще дискутують щодо захисту українського неба, - Дуда

В Альянсі НАТО все ще продовжуються дискусії щодо захисту українського неба.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом та прем'єром на двосторонніх зустрічах", - розповів президент Польщі на прес-конференції в Києві, в рамках візиту до України на честь Дня незалежності нашої країни.

Він зазначив, що НАТО є захисним і оборонним союзом. У свою чергу захист неба України бойовими засобами окремих держав Альянсу відноситься до питання захисту. Проте існує червона лінія, довкола якої в НАТО продовжується дискусія.

Що ще говорив президент Польщі

Під час виступу Дуда висловив надію, що війна Росії проти України скоро вже закінчиться. І перемогу в ній здобудуть «сили свободи», маючи на увазі ЗСУ.

"І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - сказав глава польської держави.

Крім того, він нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України 1991 року.

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