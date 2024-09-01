Большинство поляков поддерживают сбитие российских воздушных целей над страной, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Результаты опроса также показали, что сбивать объекты, даже если нет уверенности в их назначении, чаще поддерживают женщины (61%), чем мужчины (56%). Такое мнение высказывают семь из десяти респондентов, доход которых превышает 7000 злотых (около 74 000 гривен) в месяц, и такой же процент жителей крупнейших городов.

Утвердительно на этот вопрос ответили 58,5% респондентов, в то время как 22,1% выразили несогласие. Еще 19,4% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Респондентов спросили: должна ли Польша, по их мнению, сбивать пролетающие над территорией страны объекты во время нападений России на Украину, даже если неизвестно, что это за объекты.

Напомним, что Польша изначально полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину всесторонне помогает Киеву как гуманитарно, так и военно. Однако до сих пор остается то, к чему Польша не готова, а именно сбивание воздушных целей, которые залетают на их территорию во время массовых атак Москвы на Украину.

Как только не оправдывались польские военные, после того как пропускали очередной летательный объект. После очередного случая 24 марта военные объяснили, что не сбили российскую ракету, потому что знали, что она вернет обратно в Украину.

В то же время, во время одной из последних атак на Украину российский дрон залетел на территории Польши. Командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши". Однако из-за погодных условий военные потеряли российский дрон.

Отметим, что недавно президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что в Альянсе НАТО все еще продолжаются дискуссии по защите украинского неба.

Однако на днях польское Минобороны заявило, что Польша не обсуждает помощь Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников.

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