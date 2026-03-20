Більшість ієрархів ПЦУ – учні Філарета: бліц з релігієзнавицею про роль патріарха для церкви

Головне Патріарх Філарет відіграв вирішальну роль у визволенні українців із-під духовної окупації Московського патріархату.

Створення Київського патріархату під його керівництвом дало українцям альтернативу російській церкві та стало фундаментом для здобуття незалежної ПЦУ.

Без спротиву Філарета російському церковному впливу Україна могла б втратити незалежність і перетворитися на "області РФ".

Патріарх виховав ціле покоління українських православних священників і богословів, кістяк нинішньої ПЦУ, включно з митрополитом Епіфанієм.

– Як можна оцінити роль патріарха Філарета у відновленні українського православ'я після відновлення незалежності України?

– Почесний патріарх Філарет відіграв надзвичайно важливу роль свого часу у звільненні українців з-під, так би мовити, світоглядно-духовної окупації московського патріархату.

Якщо ми говоримо про роль особистості в історії, то треба сказати, що є також роль особистості в руках Божих. От почесний патріарх Філарет і був такою особистістю, яка, скажімо, була Божими руками в ситуації духовного звільнення українців з-під саме російської оцієї опіки.

Тому що, я нагадаю, що московський патріархат або Російська православна церква вважає українців своїми "дітьми" і говорить про так звану "канонічєскую тєріторію". Тобто вони вважають, це такий імперський наратив, який подається релігійною риторикою, про те, що у них є якась "канонічна територія", яку їм Бог нарізав, і в цю "канонічну територію" потрапляє Україна.

Відповідно, вони всю свою історіографію будують саме на хрещенні Русі київським князем Володимиром, і далі проводять усю свою історію, і їхній імперський шовінізм будується саме на ось цій псевдоісторіографії.

Тобто, що ми маємо сказати щодо патріарха Філарета. Ця особистість була амбітною. У нього був шанс очолити Російську православну церкву свого часу, але не сталося, бо, очевидно, він все-таки українець за національністю, і десь ментально так само. І тоді він побачив можливість бути очільником саме цієї церкви, яка звільнить українців. І власне, ця роль його є безумовно і беззаперечно дуже важливою.

Українська православна церква Київського патріархату весь цей період, до отримання нами Томосу, була сакральною домівкою українців, де наша душа і наш дух розквітали поступово. Тобто, фактично, патріарх Філарет був тим, хто виколисував наш український дух, вивільняючи його поступово від всього московського наносного.

І тому ми повинні з вами з великою вдячністю дивитися на цю персону, на цю особистість, розуміючи, що, звичайно, були якісь людські амбіції, але вони жодним чином не спотворюють тієї ролі, яку відіграв почесний патріарх Філарет.

Без його зусиль, без його організаційної роботи, без його священичої роботи, не сталось би ні Томосу, ні ПЦУ, ні ми би з вами не були в незалежній державі.

Бо до моменту, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми би уже були з вами десь в складі Російської Федерації "областями". Бо саме цією програмою і переймалася Російська православна церква або Українська православна церква Московського патріархату.

Я просто нагадаю, що раніше ще, до 2014 року на всіх церквах Московського патріархату гордо висіла табличка "Московский патриархат". Тобто цим підкреслювалося, що ми знаходимося саме в імперському полі Російської православної церкви. Ці таблички уже з 2014 року почали скромно знімати, але на окупованих територіях знову вони на їхніх церквах з'являються.

І тому в українців майже не було вибору. Якщо ти православний, то ти ніби автоматично мав ходити в цю церквочку православну. Але ось та альтернатива церковно-інституційна, яку очолив патріарх Філарет, давала можливість українцям не ходити у цю інституцію, яка їх приписувала як отих кріпаків до Російської імперії і до російського простору.

Тому ми повинні з великою пошаною і повагою ставитися до патріарха Філарета. Більшість тих священиків, які сьогодні складають кістяк Православної церкви України, саме цієї духовно-сакральної інституції, яка є домівкою нашого українського духу, і святилищем всіх православних українців, це вихованці саме патріарха Філарета.

– А як можна оцінити його організаційні здібності? Навіть зараз складно організувати майже з нуля таку велику, якою був Київський патріархат. А тоді, на початку 90-х, в умовах протидії Росії та всього іншого, наскільки це було складно?

– Безумовно, це був дуже харизматичний лідер, дуже хороший організатор, владна особистість. Треба зрозуміти, що силою волі і його владністю такою ця інституція і була організована та рухалась.

Ви уявляєте, який був спротив, як його проклинали в кожній церкві Московського патріархату? Скільки на нього лили бруду... Тобто, якби це була не сильна особистість, особистість, яка не здатна була організувати спротиву, ми б не мали ні окремої самостійної православної церкви, і ми б з вами духовно теж не мали б на кого рівнятися.

Тому величезна повага і шана почесному патріарху Філарету за його внесок. Він, можна сказати, був батьком, який викохав і виховав українців як православну націю, як православний народ, незалежний від Російської православної церкви і звільнений з "русского мира". Фактично, він був "Мойсеєм", який нас вивів із того "єгипетського полону" Московської імперії.

Звичайно, ми пам'ятаємо роль Мойсея – він нас довів до нашої ойкумени (заселена земля – ред.), але він сам в ойкумену не вступив. Ми зараз перебуваємо як би на оцьому етапі - ввійти в ойкумену, але нам треба ще повоювати і виграти бій, останній, можливо, бій з цією смертоносною, ненависною Російською імперією.

– А що можна сказати про його богословський доробок, про його значення для Україна та всього православ'я?

– Ми не можемо з вами говорити про якийсь унікальний богословський доробок, але в православ'ї він і не є актуальним. Водночас, щороку видавалися томи з працями патріарха Філарета. Його проповідями.

Він був дуже потужним в плані консолідації через свої виголошені проповіді, саме до православних українців.

Православ'я не передбачає, що, знаєте, хтось буде свої богословські концепції накидати. Але, попри те, Філарет переймався натхненням нації. І, можна сказати, що саме українською звучала православна теологія в його виконанні, православне богослов'я, і воно доходило до душ і до свідомості православних українців.

Знову ж таки, патріарх Філарет виховав і Епіфанія, який також є потужною богословською постаттю. Тобто ми повинні з вами говорити, що так, він був саме отим вчителем, який зростив чудових учнів, прекрасних богословів, прекрасних українських православних духівників. І сам був тим нашим світочем впродовж цих десятиліть.