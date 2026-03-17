На 94-му році помер Патріарх Грузії Ілля ІІ

Ввечері 17 березня у Тбілісі помер Патріарх Грузії Ілля ІІ після госпіталізації через різке погіршення здоров’я.

Митрополит Шіо Муджірі, який виконує обов’язки предстоятеля Грузинської православної церкви, повідомив, що Патріарх помер у Кавказькому медичному центрі в Тбілісі, де перебував у реанімації після госпіталізації з сильною шлунковою кровотечею.

"Він був епохальною постаттю. Це велика втрата для православної церкви у всьому світі. Я хочу висловити свої співчуття кожному грузину, всій Грузії, нашій Церкві та всьому християнському світу", - заявив митрополит Шіо.

Ілля ІІ очолював Грузинську православну церкву з 1977 року. За час його служіння Церква значно посилила свій вплив у країні та стала однією з найбільш довірених інституцій.

Митрополит Шіо, якого Ілія II призначив своїм заступником у 2017 році, виконуватиме обов’язки покійного Патріарха до обрання нового Патріарха на розширеній церковній асамблеї.