Філарет склав заповіт із раптовою забороною для ПЦУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЦ Київського Патріархату .

У духовному заповіті Філарет зазначив, що українська церква не має іншого шляху, крім незалежного (автокефального) об'єднання. І звернувся до православного єпископату та вірян із закликом забути міжконфесійні непорозуміння.

Зокрема, Філарет хоче, щоб усі гілки українського православ'я зібралися на новий об'єднавчий Собор для "створення справді єдиної Української Православної Церкви, незалежної від Москви і Константинополя", з патріархом на чолі.

Але водночас він звертає увагу, що досі є обраним предстоятелем УПЦ Київського патріархату. І не є почесним патріархом ПЦУ.

"У разі моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування і поховання був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва, архієреями УПЦ Київського Патріархату, а не ПЦУ", - додав він.

Київський патріархат не входить до ПЦУ?

На православному Соборі 15 грудня 2018 року було ухвалено рішення про ліквідацію УПЦ Київського патріархату з входженням до Православної церкви України (ПЦУ).

Однак уже за рік її ліквідацію призупинили, судові процеси супроводжувалися сутичками за участю прихильників Філарета. Проте було прийнято позицію Мінкульту і ПЦУ, а предстоятель останньої Епіфаній оголосив про ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

Незважаючи на судовий процес, влітку 2019 року Філарет скликав свій "помісний собор", заявив про відновлення церкви і почав висвячувати нових єпископів. ПЦУ наголошувала, що всі ці дії відбувалися всупереч канонам і статутам церкви.

Через рік на "архієрейському соборі" Київський патріархат засудив діяльність Епіфанія "за спробу знищити УПЦ КП". А позови подавалися аж до повномасштабного російського вторгнення.

Зазначимо, єдиною канонічною православною церквою України вважається ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм.