Большинство иерархов ПЦУ – ученики Филарета: блиц с религиоведом о роли патриарха для церкви

Главное Патриарх Филарет сыграл решающую роль в освобождении украинцев от духовной оккупации Московского патриархата.

Создание Киевского патриархата под его руководством дало украинцам альтернативу российской церкви и стало фундаментом для создания независимой ПЦУ.

Без сопротивления Филарета российскому церковному влиянию Украина могла бы потерять независимость и превратиться в "области РФ".

Патриарх воспитал целое поколение украинских православных священников и богословов, костяк нынешней ПЦУ, включая митрополита Епифания.

– Как можно оценить роль патриарха Филарета в восстановлении украинского православия после восстановления независимости Украины?

– Почетный патриарх Филарет сыграл чрезвычайно важную роль в свое время в освобождении украинцев из-под, так сказать, мировоззренческо-духовной оккупации московского патриархата.

Если мы говорим о роли личности в истории, то надо сказать, что есть также роль личности в руках Божьих. Вот почетный патриарх Филарет и был такой личностью, которая, скажем, была Божьими руками в ситуации духовного освобождения украинцев из-под именно российской этой опеки.

Потому что, я напомню, что московский патриархат или Русская православная церковь считает украинцев своими "детьми" и говорит о так называемой "канонической территории". То есть они считают, это такой имперский нарратив, который подается религиозной риторикой, о том, что у них есть некая "каноническая территория", которую им Бог нарезал, и в эту "каноническую территорию" попадает Украина.

Соответственно, они всю свою историографию строят именно на крещении Руси киевским князем Владимиром, и дальше проводят всю свою историю, и их имперский шовинизм строится именно на вот этой псевдоисториографии.

То есть, что мы должны сказать в отношении патриарха Филарета. Эта личность была амбициозной. У него был шанс возглавить Русскую православную церковь в свое время, но не случилось, потому что, очевидно, он все-таки украинец по национальности, и где-то ментально так же. И тогда он увидел возможность быть главой именно этой церкви, которая освободит украинцев. И собственно, эта роль его безусловно и беспрекословно очень важна.

Украинская православная церковь Киевского патриархата весь этот период, до получения нами Томоса, была сакральным домом украинцев, где наша душа и наш дух расцветали постепенно. То есть, фактически, патриарх Филарет был тем, кто выкалывал наш украинский дух, высвобождая его постепенно от всего московского наносного.

И поэтому мы должны с вами с большой благодарностью смотреть на эту персону, на эту личность, понимая, что, конечно, были какие-то человеческие амбиции, но они никоим образом не искажают той роли, которую сыграл почетный патриарх Филарет.

Читайте также: Филарет составил завещание с внезапным запретом для ПЦУ

Без его усилий, без его организационной работы, без его священнической работы, не произошло бы ни Томоса, ни ПЦУ, ни мы бы с вами не были в независимом государстве.

Потому что к моменту, когда началось полномасштабное вторжение, мы бы уже были с вами где-то в составе Российской Федерации "областями". Потому что именно этой программой и занималась Русская православная церковь или Украинская православная церковь Московского патриархата.

Я просто напомню, что раньше еще, до 2014 года на всех церквях Московского патриархата гордо висела табличка "Московский патриархат". То есть этим подчеркивалось, что мы находимся именно в имперском поле Русской православной церкви. Эти таблички уже с 2014 года начали скромно снимать, но на оккупированных территориях снова они на их церквях появляются.

И поэтому у украинцев почти не было выбора. Если ты православный, то ты как бы автоматически должен был ходить в эту церквушку православную. Но вот та альтернатива церковно-институциональная, которую возглавил патриарх Филарет, давала возможность украинцам не ходить в эту институцию, которая их приписывала как тех крепостных к Российской империи и к российскому пространству.

Поэтому мы должны с большим уважением и почтением относиться к патриарху Филарету. Большинство тех священников, которые сегодня составляют костяк Православной церкви Украины, именно этой духовно-сакральной институции, которая является домом нашего украинского духа, и святилищем всех православных украинцев, это воспитанники именно патриарха Филарета.

– А как можно оценить его организационные способности? Даже сейчас сложно организовать почти с нуля такую большую, какой был Киевский патриархат. А тогда, в начале 90-х, в условиях противодействия России и всего остального, насколько это было сложно?

– Безусловно, это был очень харизматичный лидер, очень хороший организатор, властная личность. Надо понять, что силой воли и его властностью такой эта институция и была организована и двигалась.

Вы представляете, какое было сопротивление, как его проклинали в каждой церкви Московского патриархата? Сколько на него лили грязи... То есть, если бы это была не сильная личность, личность, которая не способна была организовать сопротивление, мы бы не имели ни отдельной самостоятельной православной церкви, и мы бы с вами духовно тоже не имели бы на кого равняться.

Поэтому огромное уважение и почтение почетному патриарху Филарету за его вклад. Он, можно сказать, был отцом, который взрастил и воспитал украинцев как православную нацию, как православный народ, независимый от Русской православной церкви и освобожденный из "русского мира". Фактически, он был "Моисеем", который нас вывел из того "египетского плена" Московской империи.

Конечно, мы помним роль Моисея – он нас довел до нашей ойкумены (заселенная земля – ред.), но он сам в ойкумену не вступил. Мы сейчас находимся как бы на этом этапе – войти в ойкумену, но нам надо еще повоевать и выиграть бой, последний, возможно, бой с этой смертоносной, ненавистной Российской империей.

– А что можно сказать о его богословском наследии, о его значении для Украины и всего православия?

– Мы не можем с вами говорить о каком-то уникальном богословском наследии, но в православии оно и не является актуальным. В то же время, ежегодно издавались тома с трудами патриарха Филарета. Его проповедями.

Он был очень мощным в плане консолидации через свои произнесенные проповеди, именно к православным украинцам.

Православие не предполагает, что, знаете, кто-то будет свои богословские концепции набрасывать. Но, несмотря на это, Филарет занимался вдохновением нации. И, можно сказать, что именно на украинском звучала православная теология в его исполнении, православное богословие, и оно доходило до душ и до сознания православных украинцев.

Опять же, патриарх Филарет воспитал и Епифания, который также является мощной богословской фигурой. То есть мы должны с вами говорить, что да, он был именно тем учителем, который вырастил замечательных учеников, прекрасных богословов, прекрасных украинских православных духовников. И сам был тем нашим светочем на протяжении этих десятилетий.