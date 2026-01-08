UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Більшість дронів – з півдня: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян

Фото: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 8 січня атакували територію України десятками дронів. Більшість безпілотників були збиті силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 січня противник атакував 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрова, Приморсько-Ахтарська РФ, а також з Чауди та Гвардійського у Криму, і тимчасово окупованого Донецька.

За даними Повітряних сил, напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на сході та півдні країни.

При цьому зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Удари РФ по Дніпропетровській та Запорізькій областях

Російські війська вчора та сьогодні вночі, 7 та 8 січня, атакували ударними безпілотниками та ракетами енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Так, у Дніпропетровській та Запорізькій областях після ворожого обстрілу ввечері 7 січня повністю зникло світло, мешканців закликали заздалегідь запасатися водою, а для надання допомоги та підтримання життєдіяльності розгортаються "пункти незламності".

Також усі міські лікарні Дніпра переведені на роботу від генераторів, у школах подовжено канікули ще на два дні.

Крім того, у Дніпрі та Запоріжжі через проблеми з електропостачанням зафіксовано перебої в русі приміських і пасажирських поїздів, унаслідок чого частина рейсів через Дніпропетровщину тимчасово зупинялася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВСУПовітряні сили УкраїниДрони