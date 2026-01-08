Большинство дронов - с юга: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

Российские войска в ночь на 8 января атаковали территорию Украины десятками дронов. Большинство беспилотников были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в ночь на 8 января противник атаковал 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерова, Приморско-Ахтарска РФ, а также с Чауды и Гвардейского в Крыму, и временно оккупированного Донецка.
По данным Воздушных сил, нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на востоке и юге страны.
При этом зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Российские войска вчера и сегодня ночью, 7 и 8 января, атаковали ударными беспилотниками и ракетами энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Запорожской областях.
Так, в Днепропетровской и Запорожской областях после вражеского обстрела вечером 7 января полностью исчез свет, жителей призвали заранее запасаться водой, а для оказания помощи и поддержания жизнедеятельности разворачиваются "пункты несокрушимости".
Также все городские больницы Днепра переведены на работу от генераторов, в школах продлены каникулы еще на два дня.
Кроме того, в Днепре и Запорожье из-за проблем с электроснабжением зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов, в результате чего часть рейсов через Днепропетровскую область временно останавливалась.