Більшість дронів – з півдня: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян

Російські війська у ніч на 8 січня атакували територію України десятками дронів. Більшість безпілотників були збиті силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 січня противник атакував 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрова, Приморсько-Ахтарська РФ, а також з Чауди та Гвардійського у Криму, і тимчасово окупованого Донецька.

За даними Повітряних сил, напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на сході та півдні країни.

При цьому зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.