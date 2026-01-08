Большинство дронов - с юга: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

Российские войска в ночь на 8 января атаковали территорию Украины десятками дронов. Большинство беспилотников были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 8 января противник атаковал 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерова, Приморско-Ахтарска РФ, а также с Чауды и Гвардейского в Крыму, и временно оккупированного Донецка.

По данным Воздушных сил, нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на востоке и юге страны.

При этом зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.