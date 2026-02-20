Більше жодних папірців: чеки з магазинів тепер будуть у смартфоні

В Україні запрацював пілотний проект "єЧек", який інтегрує електронні чеки за покупки та послуги у мобільні застосунки банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премєр-міністра України Юлії Свириденко та прес-службу Мінцифри.
"Запускаємо пілотний проєкт "єЧек" – державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу – менше зайвих витрат", - заявила Свириденко.
Спершу "єЧек" працюватиме у таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank і monobank. Також новий сервіс доступний у торговельних мережах "Аврора", "Фора", Auchan та на АЗС "Укрнафта".
Новий сервіс повинен заощадити для бізнесу мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків.
Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн.
Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий.
Щоб скористатись електронним чеком, користувачам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах. До того ж, завжди можна обрати формат чеку – цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.
Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною. Щоб під’єднати сервіс, треба подати заявку та налаштувати касу за інструкціями на сайті. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.
