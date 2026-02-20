Больше никаких бумажек: чеки из магазинов теперь будут в смартфоне

"Запускаем пилотный проект "еЧек" - государственную программу электронных чеков в вашем банкинге. Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги - меньше лишних расходов", - заявила Свириденко.

Сначала "еЧек" будет работать в таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank и monobank. Также новый сервис доступен в торговых сетях "Аврора", "Фора", Auchan и на АЗС "Укрнафта".

Новый сервис должен сэкономить для бизнеса миллионы гривен ежегодно, ведь на печать одного чека уходит 7 копеек. Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков.

Где искать новые чеки?

Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой - в магазине или онлайн.

Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека - цифровой и бумажный.

Чтобы воспользоваться электронным чеком, пользователям не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах. К тому же, всегда можно выбрать формат чека - цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и является абсолютно добровольным.

Почему нововведение выгодно для бизнеса?

Меньше бумаги - соответственно меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.

Касса работает, как всегда, без изменений в процессах - нужно только настроить ее по инструкции.

Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает и эту проблему.

Как бизнесу подключить "еЧек"?

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе является добровольным. Чтобы подключить сервис, нужно подать заявку и настроить кассу по инструкциям на сайте. Полноценный запуск сервиса запланирован на конец 2026 года.