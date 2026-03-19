Більше за військовий бюджет РФ та Британії: ціна війни США з Іраном може зрости
США можуть знадобитися значно більше грошей на війну проти Ірану. Йдеться про сотні мільярдів доларів, проте цифра може ще змінитись.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час конференції у Пентагоні.
Пентагон готує запит до Конгресу про виділення понад 200 мільярдів доларів на покриття витрат і поповнення арсеналу після операцій проти Ірану - і це понад основний оборонний бюджет.
Гегсет підтвердив запит
Міністр оборони визнав, що Пентагон дійсно звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням. Проте уточнив: сама сума може змінитися.
"Що стосується 200 мільярдів доларів, я думаю, що ця цифра може коливатися", - сказав Гегсет на пресконференції в четвер.
За його словами, гроші потрібні на три цілі:
- покриття вже здійснених витрат на операцію;
- можливі майбутні дії;
- поповнення запасів боєприпасів.
"Очевидно, що для вбивства лиходіїв потрібні гроші, тому ми звертаємося до Конгресу та наших людей", - додав він.
Скільки вже витрачено
За наявними даними, реальні витрати на війну з Іраном поки що становлять мільярди доларів - але далеко не 200 мільярдів. Новий запит стосується насамперед відновлення виробництва зброї, яку США та Ізраїль використали під час бойових дій.
Конгрес не в захваті
Axios припустило, що запит зіштовхнеться з опором. Проти - більшість демократів і частина республіканців. Причини прості: війна непопулярна, а 200 мільярдів доларів додаються до основного бюджету Пентагону, який вже перевищує трильйон доларів на рік.
Сенатор-республіканець від Канзасу Роджер Маршалл назвав запитувану суму завищеною.
"Їм справді потрібно прийти на Капітолійський пагорб і сказати нам, на що будуть витрачені ці гроші", - заявляв він.
Для розуміння масштабу
200 мільярдів доларів - це більше, ніж річний оборонний бюджет будь-якої країни світу, крім США і Китаю. Для порівняння: навіть найбільші армії Європи витрачають на оборону в рази менше.
Згідно з ухваленим бюджетом на 2025 рік, офіційні витрати на "національну оборону" Росії становлять близько 175-187 мільярдів доларів. Оборонний бюджет Британії на 2025/26 фінансовий рік становить приблизно 78–80 млрд доларів.
Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що цілі Вашингтона і Тель-Авіва у війні проти Ірану відрізняються.
Ізраїль зосереджується на нейтралізації іранського керівництва, тоді як Трамп визначив метою знищення ракетних потужностей і військово-морського флоту Ірану.
На тлі цього в США посилюються внутрішні суперечності навколо доцільності війни - частина радників закликає її завершити, а сенатори готують допит розвідки щодо причин конфлікту
Директор контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку через незгоду з війною проти Ірану.
У заяві на ім'я Трампа він написав, що війна розпочалась під тиском Ізраїлю та його американського лобі, а самого президента ввели в оману,