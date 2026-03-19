Больше военного бюджета РФ и Британии: цена войны США с Ираном может вырасти

18:27 19.03.2026 Чт
Пентагон требует 200 миллиардов на войну с Ираном, но цифра может измениться
aimg Елена Чупровская
Фото: министр войны США Пит Гегсет (Getty Images)

США могут понадобиться значительно больше денег на войну против Ирана. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, однако цифра может еще измениться.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время конференции в Пентагоне.

Пентагон готовит запрос в Конгресс о выделении более 200 миллиардов долларов на покрытие расходов и пополнение арсенала после операций против Ирана - и это сверх основного оборонного бюджета.

Гегсет подтвердил запрос

Министр обороны признал, что Пентагон действительно обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием. Однако уточнил: сама сумма может измениться.

"Что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, что эта цифра может колебаться", - сказал Гегсет на пресс-конференции в четверг.

По его словам, деньги нужны на три цели:

  • покрытие уже осуществленных расходов на операцию;
  • возможные будущие действия;
  • пополнение запасов боеприпасов.

"Очевидно, что для убийства злодеев нужны деньги, поэтому мы обращаемся к Конгрессу и нашим людям", - добавил он.

Сколько уже потрачено

По имеющимся данным, реальные расходы на войну с Ираном пока составляют миллиарды долларов - но далеко не 200 миллиардов. Новый запрос касается прежде всего восстановления производства оружия, которое США и Израиль использовали во время боевых действий.

Конгресс не в восторге

Axios предположило, что запрос столкнется с сопротивлением. Против - большинство демократов и часть республиканцев. Причины просты: война непопулярна, а 200 миллиардов долларов добавляются к основному бюджету Пентагона, который уже превышает триллион долларов в год.

Сенатор-республиканец от Канзаса Роджер Маршалл назвал запрашиваемую сумму завышенной.

"Им действительно нужно прийти на Капитолийский холм и сказать нам, на что будут потрачены эти деньги", - заявлял он.

Для понимания масштаба

200 миллиардов долларов - это больше, чем годовой оборонный бюджет любой страны мира, кроме США и Китая. Для сравнения: даже крупнейшие армии Европы тратят на оборону в разы меньше.

Согласно принятому бюджету на 2025 год, официальные расходы на "национальную оборону" России составляют около 175-187 миллиардов долларов. Оборонный бюджет Британии на 2025/26 финансовый год составляет примерно 78-80 млрд долларов.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что цели Вашингтона и Тель-Авива в войне против Ирана отличаются.

Израиль сосредотачивается на нейтрализации иранского руководства, тогда как Трамп определил целью уничтожение ракетных мощностей и военно-морского флота Ирана.

На фоне этого в США усиливаются внутренние противоречия вокруг целесообразности войны - часть советников призывает ее завершить, а сенаторы готовят допрос разведки о причинах конфликта

Директор контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку из-за несогласия с войной против Ирана.

В заявлении на имя Трампа он написал, что война началась под давлением Израиля и его американского лобби, а самого президента ввели в заблуждение,

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
