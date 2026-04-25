Більше без "вигрібних ям": Ердоган радикально обмежив інтернет для підлітків

Туреччина запроваджує жорстку заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Парламент країни вже проголосував за відповідний законопроєкт і тепер закон має підписати президент Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Влада пояснює такі заходи захистом неповнолітніх і новий закон зобов'язує ІТ-гігантів гарантувати, що вони не надають послуги дітям. Також компанії мають впровадити батьківський контроль для будь-яких фінансових операцій онлайн.

Президент Ердоган особисто підтримав ініціативу. Він жорстко пройшовся по соцмережах:

"Ми живемо в епоху, коли деякі програми для обміну цифровим контентом негативно вплинули на розум наших дітей, а платформи соціальних мереж, прямо кажучи, перетворилися на вигрібні ями".

На думку правлячої партії, соцмережі несуть загрозу кібербулінгу, порнографії та комерційної експлуатації. Запровадивши віковий ценз влада хоче зупинити цифрову залежність молоді.

Трагедії в школах як каталізатор

Законопроєкт готували давно, але останні трагічні події прискорили процес. Цього місяця країну сколихнули дві стрілянини у школах. Трагедії сталися з інтервалом у два дні. Тоді під час інцидентів загинули 9 людей, а ще 29 осіб отримали поранення.

Механізм заборони буде поетапним, але найбільше питань викликає перевірка віку. Турецькі чиновники заявили, що вхід до соцмереж відбуватиметься через спеціальний урядовий онлайн-портал.

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек розповів про плани щодо анонімності:

"Ми робимо соціальні мережі відповідальними. Свобода є скрізь, але навіть свобода має межі".

Він вважає, що анонімні акаунти допомагають злочинцям. Нова система дозволить уряду ідентифікувати власника будь-якого профілю. Якщо виникне підозра у правопорушенні, дані передадуть силовикам.

"Зловісна система": чому критики б'ють на сполох

Правозахисники не вірять у добрі наміри влади. Вони побоюються тотального стеження, адже анонімність дозволяла людям вільно обговорювати політику чи спорт.

Яман Акденіз, професор права Стамбульського університету Більгі, налаштований скептично:

"Під приводом захисту дітей вони запроваджують набагато зловіснішу систему".

На його думку, люди почнуть видаляти акаунти, бо боятимуться не лише переслідувань, а й втрати роботи. Туреччина вже має історію блокування YouTube, Instagram та X. Навіть Вікіпедія була недоступна в країні два з половиною роки.

Світовий тренд на обмеження

Не можна сказати, що Туреччина, стала першою на цьому шляху. У світі в цілому зростає занепокоєння через вплив соцмереж на самооцінку підлітків.

Хто ще вводить обмеження:

Австралія: у грудні ввела першу у світі заборону до 16 років.

Індонезія: приєдналася до ініціативи у березні.

Франція: парламент розглядає заборону до 15 років.

Малайзія: наразі готує аналогічне законодавство.

Влада цих країн вважає, що соцмережі руйнують концентрацію уваги. Проте саме турецька модель із державним входом вважається найбільш радикальною, підсумовує видання.