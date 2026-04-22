Відповідь Google та Anthropic: OpenAI представила ChatGPT Images 2.0

13:50 22.04.2026 Ср
3 хв
Нова модель обіцяє не лише безпрецедентний фотореалізм, а й здатність створювати складний візуальний контент
aimg Ольга Завада
Images 2.0 став найрозумнішим ШІ-генератором картинок (фото: FreePik)

OpenAI оголосила про реліз Images 2.0, назвавши його "ренесансом" цифрового мистецтва. Новий інструмент, вбудований безпосередньо у ChatGPT, пропонує два режими роботи - швидкий Instant та інтелектуальний Thinking.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Більше цікавого: Від серіалів до ШІ-чатів: топ-10 додатків для вивчення іноземних мов

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман порівняв попередні креативні ШІ-моделі, включно з Dall-e, із "давнім мистецтвом". Він заявив, що Images 2.0 - це "стрибок, подібний до переходу від GPT-3 відразу до GPT-5".

У чому переваги Images 2.0?

Покращена точність: ШІ-модель стала уважнішою до деталей. Так, вона здатна згенерувати тарілку з рисом, де лише на одному зернятку буде написано назву нейромережі.

Новий рівень зображень від Images 2.0 (фото: OpenAI)

Новий рівень зображень від Images 2.0 (фото: OpenAI)

Рідкісні помилки: розробники стверджують, що друкарські помилки у тексті на зображеннях стали "вкрай рідкісними" - це вважалося однією з головних проблем попередніх поколінь.

Багатомовність: Images 2.0 краще розуміє складні запити різними мовами та демонструє вищий рівень візуального інтелекту.

Нововведення: режим роздумів

Головною інновацією стала поява режиму Thinking, доступного лише платним передплатникам (Plus, Pro та Business).

Що пропонує нова функція:

Складну генерацію: режим дозволяє створювати цілі сторінки манги з повторюваними персонажами та динамічною сюжетною лінією.

Манга, створена Images 2.0 (фото: OpenAI)

Самоперевірку: ШІ може здійснювати пошук в інтернеті для актуалізації даних та "двічі перевіряти" власні результати перед фінальною демонстрацією користувачу.

Мультигенерацію: створення кількох різних зображень на основі одного короткого промпту.

Для звичайних користувачів та через API вже доступний режим Instant - швидша та модернізована версія стандартного ШІ-генератора.

"Стратегія виживання" OpenAI

Реліз Images 2.0 відбувається у критичний момент для OpenAI. Компанія досі далека від прибутковості, попри величезні витрати, і зараз активно готується до IPO.

З якими проблемами стикається техностартап:

Конкуренція з Google. Після успіху Google Gemini 3 та оновлення Nano Banana Pro OpenAI оголосила внутрішній "червоний код". Новий ШІ-генератор має стати головним козирем у боротьбі нейронок.

Ставка на фотореалізм. Дослідники компанії сподіваються на віральність контенту у соцмережах, принаймні таку, як минулорічний хайп навколо "стилю Студії Гіблі".

Фінансові маневри. Щоб задобрити інвесторів, OpenAI перетворилася на "комерційну корпорацію суспільного благополуччя" та навіть тимчасово відклала реліз відеогенератора Sora. Ціль - скорочення витрат.

Примітно, що вже у лютому цього року кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT сягнула 900 мільйонів. В OpenAI розраховують, що завдяки Images 2.0 ця цифра подолає позначку в 1 мільярд найближчим часом.

Ще більше цікавого:

Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини
Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію