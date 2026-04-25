Больше без "выгребных ям": Эрдоган радикально ограничил интернет для подростков
Турция вводит жесткий запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Парламент страны уже проголосовал за соответствующий законопроект и теперь закон должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Власти объясняют такие меры защитой несовершеннолетних и новый закон обязывает ИТ-гигантов гарантировать, что они не предоставляют услуги детям. Также компании должны внедрить родительский контроль для любых финансовых операций онлайн.
Президент Эрдоган лично поддержал инициативу. Он жестко прошелся по соцсетям:
"Мы живем в эпоху, когда некоторые программы для обмена цифровым контентом негативно повлияли на умы наших детей, а платформы социальных сетей, прямо говоря, превратились в выгребные ямы".
По мнению правящей партии, соцсети несут угрозу кибербуллинга, порнографии и коммерческой эксплуатации. Введя возрастной ценз власть хочет остановить цифровую зависимость молодежи.
Трагедии в школах как катализатор
Законопроект готовили давно, но последние трагические события ускорили процесс. В этом месяце страну всколыхнули две стрельбы в школах. Трагедии произошли с интервалом в два дня. Тогда во время инцидентов погибли 9 человек, а еще 29 человек получили ранения.
Механизм запрета будет поэтапным, но больше всего вопросов вызывает проверка возраста. Турецкие чиновники заявили, что вход в соцсети будет происходить через специальный правительственный онлайн-портал.
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек рассказал о планах относительно анонимности:
"Мы делаем социальные сети ответственными. Свобода есть везде, но даже свобода имеет пределы".
Он считает, что анонимные аккаунты помогают преступникам. Новая система позволит правительству идентифицировать владельца любого профиля. Если возникнет подозрение в правонарушении, данные передадут силовикам.
"Зловещая система": почему критики бьют тревогу
Правозащитники не верят в добрые намерения власти. Они опасаются тотальной
слежки, ведь анонимность позволяла людям свободно обсуждать политику или
спорт.
Яман Акдениз, профессор права Стамбульского университета Бильги, настроен скептически:
"Под предлогом защиты детей они вводят гораздо более зловещую систему".
По его мнению, люди начнут удалять аккаунты, потому что будут бояться не только преследований, но и потери работы. Турция уже имеет историю блокировки YouTube, Instagram и X. Даже Википедия была недоступна в стране два с половиной года.
Мировой тренд на ограничения
Нельзя сказать, что Турция, стала первой на этом пути. В мире в целом растет беспокойство из-за влияния соцсетей на самооценку подростков.
Кто еще вводит ограничения:
- Австралия: в декабре ввела первый в мире запрет до 16 лет.
- Индонезия: присоединилась к инициативе в марте.
- Франция: парламент рассматривает запрет до 15 лет.
- Малайзия: сейчас готовит аналогичное законодательство.
Власти этих стран считают, что соцсети разрушают концентрацию внимания. Однако именно турецкая модель с государственным входом считается наиболее радикальной, заключает издание.
Почему соцсети опасны для подростков
Оккупанты РФ часто вербуют украинских подростков именно через соцсети, информирует СБУ. На днях правоохранители разоблачили двух школьников, которые по заданию РФ через соцсети должны были взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников.
Также злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн, отмечают в Нацполиции.
Между тем в Греции уже с 1 января 2027 года детям тоже запретят вход в соцсети. "Цифровой возраст совершеннолетия" там наступит теперь в 15 лет.