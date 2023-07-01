Більше сотні знищених цілей за місяць. Спецпризначенці СБУ поділились досягненнями за червень
Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Спецпризначенці СБУ продовжують влаштовувати для ворога "пекельні ночі". Лише за червень вразили 119 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Список ворожих втрат поповнили:
- 23 танки;
- 8 БМП і 2 МТЛБ;
- 18 броньовиків і 3 військових авто;
- 10 артилерійських систем і РСЗВ;
- 2 одиниці спецтехніки;
- 2 засоби РЕР та РЕБ;
- 34 бліндажі та 11 вогневих позицій;
- 3 склади БК і 3 місця зосередження особового складу.
Також було ліквідовано близько 40 окупантів й поранено 110 одиниць особового складу.
Втрати ворога
Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.
Тим часом командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку.
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