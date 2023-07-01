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Більше сотні знищених цілей за місяць. Спецпризначенці СБУ поділились досягненнями за червень

Новость на русском →
Субота 01 липня 2023 14:46
Більше сотні знищених цілей за місяць. Спецпризначенці СБУ поділились досягненнями за червень Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці СБУ продовжують влаштовувати для ворога "пекельні ночі". Лише за червень вразили 119 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Список ворожих втрат поповнили:

  • 23 танки;
  • 8 БМП і 2 МТЛБ;
  • 18 броньовиків і 3 військових авто;
  • 10 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 2 одиниці спецтехніки;
  • 2 засоби РЕР та РЕБ;
  • 34 бліндажі та 11 вогневих позицій;
  • 3 склади БК і 3 місця зосередження особового складу.

Також було ліквідовано близько 40 окупантів й поранено 110 одиниць особового складу.

Втрати ворога

Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.

Тим часом командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку.

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