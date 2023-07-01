Ще півтисячі знищених окупантів. Генштаб оновив втрати росіян
Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 1 липня (Getty Images)
Росія втратила у війні проти України вже понад 228 тисяч своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 530 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 1 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 228870 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,
- артилерійських систем - 4162 (+35) од,
- РСЗВ - 632 (+2) од,
- засоби ППО - 389 од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),
- крилаті ракети - 1261 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,
- спеціальна техніка - 580 (+11).
Росія зазначає втрат на фронті
Зазначимо, що Міноборони РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати російської армії. Проте українські військові зазначають, що окупанти не шкодують живу силу та практикують так звані "м'ясні штурми".
Також у Міноборони України повідомляли, що втрати росіян продовжують зростати через недосвідченість та непрофесіоналізм окупаційних військ.
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