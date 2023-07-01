Более сотни уничтоженных целей за месяц. Спецназовцы СБУ поделились достижениями за июнь
Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Спецназовцы СБУ продолжают устраивать для врага "адские ночи". Только за июнь поразили 119 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Список вражеских потерь пополнили:
- 23 танка;
- 8 БМП и 2 МТЛБ;
- 18 броневиков и 3 военных авто;
- 10 артиллерийских систем и РСЗО;
- 2 единицы спецтехники;
- 2 средства РЭР и РЭБ;
- 34 блиндажа и 11 огневых позиций;
- 3 состава БК и 3 места сосредоточения личного состава.
Также было ликвидировано около 40 оккупантов и ранено 110 единиц личного состава.
Потери врага
Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян.
Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео работы украинских снайперов на Бахмутском направлении.
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