Более сотни уничтоженных целей за месяц. Спецназовцы СБУ поделились достижениями за июнь

Спецназовцы СБУ продолжают устраивать для врага "адские ночи". Только за июнь поразили 119 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Список вражеских потерь пополнили: 23 танка;

8 БМП и 2 МТЛБ;

18 броневиков и 3 военных авто;

10 артиллерийских систем и РСЗО;

2 единицы спецтехники;

2 средства РЭР и РЭБ;

34 блиндажа и 11 огневых позиций;

3 состава БК и 3 места сосредоточения личного состава. Также было ликвидировано около 40 оккупантов и ранено 110 единиц личного состава. Потери врага Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео работы украинских снайперов на Бахмутском направлении.