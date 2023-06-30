Сирський показав відео вдалої роботи снайперів на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, нещодавно снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зняв з позиції спостерігача росіян.

"Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція - 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор. Прекрасна робота", - написав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

До того ж сьогодні ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Вона знаходиться в районі села Курдюмівка, що на південь від Бахмута.

При цьому, як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.

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