Більше сотні росіян евакуювались до України після удару по інтернату в Суджі, - WP

Більше сотні жителів Курської області евакуювались до Сумської області після обстрілу інтернату в Суджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

В проведенні евакуації допомагав Міжнародний комітет Червоного Хреста, який перебував на українській території.

Людей, вивезених із прикордонних населених пунктів, що зазнавали обстрілів, доправили до медичних установ та тимчасових центрів розміщення. Декілька громадян Росії, які отримали поранення під час нових атак, прибули до України через кілька днів після цього, повідомляють кореспонденти WP із Сумської області.

Ситуація у Курській області

1 лютого російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по будівлі інтернату в місті Суджа. У момент атаки всередині перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше четверо осіб.

За словами спікера комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського, російські військові не дають деблокувати людей з-під завалів школи-інтернату регулярними атаками FPV-дронів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар і заявив, що точно так само Росія воювала проти Чечні та вбивала сирійців, використовуючи аналогічні методи проти цивільних.