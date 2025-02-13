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Более сотни россиян эвакуировались в Украину после удара по интернату в Судже, - WP

Четверг 13 февраля 2025 08:59
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Более сотни россиян эвакуировались в Украину после удара по интернату в Судже, - WP Иллюстративное фото: более сотни россиян эвакуировались в Украину после удара по интернату в Судже (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Более сотни жителей Курской области эвакуировались в Сумскую область после обстрела интерната в Судже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В проведении эвакуации помогал Международный комитет Красного Креста, который находился на украинской территории.

Людей, вывезенных из приграничных населенных пунктов, подвергавшихся обстрелам, доставили в медицинские учреждения и временные центры размещения. Несколько граждан России, которые получили ранения во время новых атак, прибыли в Украину через несколько дней после этого, сообщают корреспонденты WP из Сумской области.

Ситуация в Курской области

1 февраля российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по зданию интерната в городе Суджа. В момент атаки внутри находились десятки гражданских, которые готовились к эвакуации. В результате авиаудара погибли по меньшей мере четыре человека.

По словам спикера комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашкивского, российские военные не дают деблокировать людей из-под завалов школы-интерната регулярными атаками FPV-дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар и заявил, что точно так же Россия воевала против Чечни и убивала сирийцев, используя аналогичные методы против гражданских.

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