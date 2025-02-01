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Росіяни вдарили по школі-інтернату в Суджі. Під завалами майже 100 осіб

Суджа, Субота 01 лютого 2025 20:06
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Росіяни вдарили по школі-інтернату в Суджі. Під завалами майже 100 осіб Фото: російська армія атакувала інтернат у Суджі (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російські війська завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Місто перебуває під контролем українських Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського.

За його словами, удар було завдано о 17:54.

"95 осіб опинилися під завалами. З-під завалів чути стогони і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей похилого віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи", - зазначив Дмитрашківський.

Російські пабліки пишуть, що по будівлі могла прилетіти авіаційна бомба.

Українська комендатура у Суджі

У серпні 2024 року під час Курської операції українські війська зайняли районний центр Суджа. Значна частина населення залишила місто, але кілька сотень залишаються.

На сьогодні у Суджі діє українська військова комендатура на чолі з генералом Едуардом Москальовим. До її завдань входить забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення.

Зазначимо, російські війська не вперше б'ють по школі-інтернату. У ході удару авіації 12 січня загинула місцева мешканка, а у приміщенні вибило всі вікна та двері. У ньому розміщуються особи похилого віку, у багатьох з них інвалідність.

За даними комендатури, загалом на підконтрольних Україні територіях Курської області знаходяться близько 2000 осіб.

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