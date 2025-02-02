Росіяни постійними ударами не дають деблокувати людей у Суджі, - комендатура

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Є люди, яких ще не деблокували з приміщення інтернату, тому що постійні удари FPV-дронів не дають змоги загнати туди техніку, щоб деблокувати людей. Є інформація про тяжкопоранену жінку, яка ще станом на 14:00 була жива, але про її долю невідомо. Її не можуть дістати з-під завалів", - зазначив він.

Він також уточнив, що вчора по будівлі вдарила керована авіаційна ракета (раніше повідомлялося про КАБ). І через годину після того, як почався розбір завалів, авіація випустила ще одну ракету. Вона впала поруч, але до того моменту всі вцілілі були виведені з інтернату.

За його словами, противник "цинічно добиває людей". Зараз по Суджі працюють російські дрони із застосуванням оптоволоконних систем, і їх неможливо придушити РЕБами. Евакуація на територію України тривала всю ніч. Ворожі дрони атакували евакуаційні машини, але всіх охочих вдалося вивезти.

Удар по інтернату в Суджі

Увечері 1 лютого 2025 року російська авіація вдарила по будівлі школи-інтернату в Суджі, де кілька десятків місцевих жителів готувалися до евакуації. Під завалами опинилися 95 осіб.

Наразі відомо про загибель чотирьох осіб. Усіх, хто потребував медичної допомоги, евакуювали до лікарень на території України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент і заявив, що точно так само Росія воювала проти Чечні та вбивала сирійців. Тобто, використовує аналогічні методи проти своїх цивільних.