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Зеленський про удар росіян по Суджі: так само воювали проти Чечні та вбивали сирійців

Київ, Субота 01 лютого 2025 22:30
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Зеленський про удар росіян по Суджі: так само воювали проти Чечні та вбивали сирійців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі-інтернату в Суджі. За його словами, Росія завжди воює проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соціальній мережі X.

Зеленський зазначив, що авіабомба вдарила по інтернату, де десятки цивільних готувалися до евакуації.

"Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", - сказав він.

За його словами, "це зло не зупиниться саме по собі".

Нагадаємо, сьогодні ввечері російська авіація вдарила по школі-інтернату у Суджі. Як повідомили у військовій комендатурі, під завалами опинилися майже 100 людей. Українська комендатура робить все, щоб урятувати вцілілих.

Також Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з місця російського удару. За уточненою інформацією, по інтернату вдарила коригована авіабомба (КАБ). Люди у приміщенні готувалися до евакуації. Як заявили в Генштабі, там перебували місцеві жителі, зокрема жінки та діти.

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Володимир Зеленський Курська область Суджа
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