Зеленський про удар росіян по Суджі: так само воювали проти Чечні та вбивали сирійців

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі-інтернату в Суджі. За його словами, Росія завжди воює проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соціальній мережі X.

Зеленський зазначив, що авіабомба вдарила по інтернату, де десятки цивільних готувалися до евакуації. "Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", - сказав він. За його словами, "це зло не зупиниться саме по собі".