Більше не просто карта: Google запускає чат-бот Gemini всередині Maps

Google перетворює свої Карти на інтелектуального помічника, інтегруючи в сервіс розмовний чат-бот Gemini та функцію імерсивної 3D-навігації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google .

Можливості Ask Maps

Компанія представляє Ask Maps - новий розмовний сервіс на базі штучного інтелекту Gemini.

Користувачі зможуть ставити складні запитання про місця у форматі діалогу, наприклад, шукати заклади за специфічними критеріями (наявність розеток або веганського меню) або планувати складні туристичні маршрути.

Сервіс аналізує дані з понад 300 мільйонів локацій та відгуки спільноти, щоб надавати персоналізовані рекомендації.

На основі отриманих відповідей можна одразу забронювати столик у ресторані або поділитися списком місць із друзями.

Your browser does not support HTML5 video.

Оновлення навігації

Google також запускає "Імерсивну навігацію" - найбільше візуальне оновлення за останні 10 років.

Основні зміни включають:

3D-візуалізація - карта відображатиме реалістичні будівлі, естакади та деталі дороги (смуги руху, світлофори, пішохідні переходи).

- карта відображатиме реалістичні будівлі, естакади та деталі дороги (смуги руху, світлофори, пішохідні переходи). Природні голосові підказки - вказівки стануть більш людяними, наприклад: "Проїдьте цей з'їзд і поверніть на наступному".

- вказівки стануть більш людяними, наприклад: "Проїдьте цей з'їзд і поверніть на наступному". Допомога на фініші - при наближенні до цілі Карти підсвічуватимуть вхід до будівлі та пропонуватимуть місця для паркування поблизу.

Your browser does not support HTML5 video.

Крім того, система інформуватиме про компроміси при виборі маршрутів (наприклад, швидший шлях, але з платною дорогою) та попереджатиме про перешкоди в реальному часі.