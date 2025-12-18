ua en ru
Google представила Gemini 3 Flash: чим нова ШІ-модель відрізняється від попередніх

Четвер 18 грудня 2025 12:09
UA EN RU
Google представила Gemini 3 Flash: чим нова ШІ-модель відрізняється від попередніх Google оновила штучний інтелект, представивши Gemini 3 Flash (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google випустила модель Gemini 3 Flash - швидку і недорогу версію ШІ на базі Gemini 3, представленої місяць тому. Компанія розраховує зміцнити позиції на тлі конкуренції з OpenAI. Нова модель стає за замовчуванням у застосунку Gemini і в АІ-режимі пошуку Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Що відомо про Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash виходить через шість місяців після анонсу Gemini 2.5 Flash і пропонує помітний приріст продуктивності. За результатами бенчмарків нова модель істотно перевершує попередника і за низкою показників наближається до флагманських рішень - Gemini 3 Pro і GPT-5.2.

Так, у тесті Humanity's Last Exam, що оцінює експертні знання в різних галузях, Gemini 3 Flash набрала 33,7% без використання інструментів. Для порівняння:

  • Gemini 3 Pro - 37,5%
  • Gemini 2.5 Flash - 11%
  • GPT-5.2 - 34,5%.

У тесті на мультимодальність і міркування MMMU-Pro нова модель показала найкращий результат серед конкурентів - 81,2%.

Масовий запуск для користувачів

Google робить Gemini 3 Flash моделлю за замовчуванням у додатку Gemini по всьому світу, замінюючи Gemini 2.5 Flash. При цьому користувачі, як і раніше, можуть вибрати версію Pro для завдань з математики та програмування.

У компанії зазначають, що модель краще працює з мультимодальним контентом. Користувачі можуть:

  • завантажити коротке відео та отримати рекомендації
  • намалювати ескіз, який ШІ спробує розпізнати
  • надіслати аудіозапис для аналізу або генерації вікторини.

Крім того, модель точніше розуміє намір запитів і частіше формує візуальні відповіді - із зображеннями і таблицями. У застосунку Gemini також можна створювати прототипи додатків за допомогою текстових підказок.

Одночасно Google запустила Gemini 3 Pro в пошуку на американському ринку, розширивши доступ до моделі генерації зображень Nano Banana Pro.

Для бізнесу та розробників

Google повідомила, що Gemini 3 Flash вже використовують такі компанії, як JetBrains, Figma, Cursor, Harvey і Latitude. Модель доступна через Vertex AI і Gemini Enterprise.

Для розробників Gemini 3 Flash пропонується у вигляді попередньої версії через API, а також в Antigravity - новому інструменті для програмування, представленому місяць тому.

За даними Google, Gemini 3 Flash набирає 78% у тесті SWE-bench, поступаючись лише GPT-5.2. Модель підходить для аналізу відео, вилучення даних і візуальних запитань і відповідей, а висока швидкість робить її зручною для повторюваних робочих процесів.

Google представила Gemini 3 Flash: чим нова ШІ-модель відрізняється від попередніхGemini 3Flash набирає 78% у тесті SWE-bench (фото: TechCrunch)

Ціна та ефективність

Вартість моделі становить:

  • 0,50 долара за 1 млн вхідних токенів
  • 3,00 долара за 1 млн вихідних токенів.

Це дорожче, ніж у Gemini 2.5 Flash (0,30 і 2,50 долара відповідно), проте Google стверджує, що нова модель перевершує Gemini 2.5 Pro, працює втричі швидше і використовує на 30% менше токенів для завдань із міркуванням. У результаті користувачі можуть знизити загальні витрати на обчислення.

"Ми позиціонуємо Flash як робочу конячку. З погляду вартості вхідних і вихідних токенів це набагато доступніше рішення, яке підходить для масових завдань у багатьох компаніях", - заявила старший директор і керівник напряму Gemini Models Талсі Доші.

Конкуренція з OpenAI

З моменту релізу Gemini 3 Google обробляє понад 1 трлн токенів на день через свій API - на тлі загострення конкуренції з OpenAI.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава OpenAI Сем Альтман розіслав співробітникам внутрішню записку "Code Red" після зниження трафіку ChatGPT і зростання частки Google серед користувачів.

Після цього OpenAI випустила GPT-5.2 і нову модель генерації зображень, а також заявила про зростання корпоративного використання і збільшення обсягу повідомлень у ChatGPT у вісім разів з листопада 2024 року.

Хоча Google безпосередньо не коментує конкуренцію, у компанії зазначають, що ринок ШІ змушує всіх гравців діяти активніше.

Нагадаємо, що Google додала підтримку ШІ Gemini в браузер Chrome на iPhone, розширивши можливості мобільної версії.

Також ми писали, що Google розкрила, як ШІ Gemini використовується в Chrome для захисту користувачів від онлайн-загроз.

А ще у нас є матеріал про те, як заборонити Google Gemini зберігати ваші чати та налаштувати параметри конфіденційності.

