Google випустив оновлення для Gemini 3.1 Flash-Lite: що там цікавого

22:30 07.03.2026 Сб
2 хв
Що зміниться в роботі Gemini після виходу версії 3.1 Flash-Lite?
aimg Антон Корж
Google випустив оновлення для Gemini 3.1 Flash-Lite: що там цікавого Ілюстративне фото: ШІ Gemini від компанії Google (Getty Images)

Компанія Google прещентувала нову модель штучного інтелекту під назвою Gemini 3.1 Flash‑Lite. За словами компанії, це найшвидша та найдешевша модель у лінійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в блозі Google.

Читайте також: Чи забере ШІ вашу роботу? В мережі завірусився сайт-прогноз для всіх професій

Нова модель Gemini 3 розрахована на масштабні задачі для розробників. Можна доручити все, що потрібно - від перекладу текстів до автоматичної модерації контенту. Цікаво, що модель вже доступна в режимі попереднього перегляду через API у Google AI Studio, а також для корпоративних користувачів на платформі Vertex AI.

У Google зазначають, що новинка оптимізована для роботи з великими обсягами запитів і поєднує високу продуктивність із нижчою вартістю використання. Орієнтовна ціна становить близько 0,25 долара за мільйон вхідних токенів і 1,50 долара за мільйон вихідних.

Порівняно з попередньою моделлю Gemini 2.5 Flash, нова версія забезпечує приблизно у 2,5 раза швидше отримання першої відповіді та на 45% швидшу генерацію результату, зберігаючи аналогічний або навіть вищий рівень якості. Під час тестування на платформі Arena.ai модель отримала дуже високі рейтинги.

Однією з ключових функцій є підтримка різних рівнів "мислення", які дозволяють розробникам регулювати глибину аналізу задачі. Це допомагає гнучко балансувати між швидкістю роботи, вартістю обчислень і якістю відповідей.

Загалом, запевнили в компанії, модель можна застосовувати для широкого спектра задач - від масового перекладу та модерації контенту до створення інтерфейсів, інформаційних панелей і цифрових симуляцій.

Нагадаємо, ще в січні стало відомо, що Google запускає наймасштабніше оновлення для Gemini. Як було заявлено, новий функціонал дає змогу системі звертатися до даних із сервісів Google і використовувати персональну інформацію користувача для точнішого контексту запитів.

При цьому безпосередньо нову модель було представлено в грудні. Тоді Google показала нову модель Gemini 3 Flash і розкрила її ключові відмінності від попереднього покоління ШІ.

