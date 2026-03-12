ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Больше не просто карта: Google запускает чат-бот Gemini внутри Maps

17:25 12.03.2026 Чт
2 мин
Что изменится в ваших путешествиях, когда Google Карты начнут говорить?
aimg Сергей Козачук
Больше не просто карта: Google запускает чат-бот Gemini внутри Maps Фото: Google внедряет персонализацию на основе ИИ в Карты (Getty Images)

Google превращает свои Карты в интеллектуального помощника, интегрируя в сервис разговорный чат-бот Gemini и функцию иммерсивной 3D-навигации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.

Читайте также: Google выпустил обновление для Gemini 3.1 Flash-Lite: что там интересного

Возможности Ask Maps

Компания представляет Ask Maps - новый разговорный сервис на базе искусственного интеллекта Gemini.

Пользователи смогут задавать сложные вопросы о местах в формате диалога, например, искать заведения по специфическим критериям (наличие розеток или веганского меню) или планировать сложные туристические маршруты.

Сервис анализирует данные из более 300 миллионов локаций и отзывы сообщества, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации.

На основе полученных ответов можно сразу забронировать столик в ресторане или поделиться списком мест с друзьями.

Обновление навигации

Google также запускает "Иммерсивную навигацию" - самое большое визуальное обновление за последние 10 лет.

Основные изменения включают:

  • 3D-визуализация - карта будет отображать реалистичные здания, эстакады и детали дороги (полосы движения, светофоры, пешеходные переходы).
  • Естественные голосовые подсказки - указания станут более человечными, например: "Проезжайте этот съезд и поверните на следующем".
  • Помощь на финише - при приближении к цели Карты будут подсвечивать вход в здание и предлагать места для парковки поблизости.

Кроме того, система будет информировать о компромиссах при выборе маршрутов (например, более быстрый путь, но с платной дорогой) и предупреждать о препятствиях в реальном времени.

Развитие нейросети Gemini

Напомним, недавно компания Google представила масштабное обновление своей экосистемы ИИ, что позволило Gemini лучше понимать контекст и быстрее обрабатывать запросы пользователей.

Кроме того, разработчики выпустили новую версию модели Gemini 3 Flash, которая отличается высокой скоростью работы и оптимизацией для мобильных устройств.

Позже линейка пополнилась обновлением Gemini 3.1 Flash, что улучшило точность ответов и возможности мультимодальной обработки данных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Google Play Искусственный интеллект
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко