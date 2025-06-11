Більше поїздів, нові маршрути й вагони: важливі зміни для пасажирів УЗ влітку

Влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках. Тож "Укрзалізниця" призначає низку нових пасажирських поїздів, додає вагони до вже існуючих, а також змінює й удосконалює деякі маршрути та графіки руху.
Докладніше про основні зміни для пасажирів залізниці, заплановані національним перевізником на літній сезон, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією, оприлюдненою прес-службою АТ "Укрзалізниця", з початком літа спостерігається традиційне зростання попиту на залізничні подорожі.
"Тому, щоб кожен охочий міг дістатись до рідних, друзів чи омріяного відпочинку - ми доповнюємо графік руху новими призначеннями", - уточнили в акціонерному товаристві.
Так, на літній сезон 2025 року УЗ передбачила 18 пар додаткових поїздів:
Крім того, передбачені важливі зміни до вже знайомих українцям маршрутів - щоб зробити подорожі ще більш зручними (зокрема - для мешканців Полтавської області).
Насамкінець, зважаючи на високий попит серед пасажирів на певні напрямки, УЗ призначає додаткові причіпні вагони для деяких поїздів (йдеться, зокрема, про сполучення "Київ - Львів - Київ").
Перший "літній" поїзд УЗ №228/227 сполученням "Івано-Франківськ - Краматорськ" курсуватиме через день.
Він стане одним із п'ятірки найдовших маршрутів країни (протяжністю 1358 км) та охопить 9 областей України.
Графік руху буде таким:
В УЗ уточнили, що він охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.
На маршрут "Київ - Дніпро" УЗ призначає цілих два "літніх" потяги.
Перший - поїзд №220/219 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами.
Графік його руху буде таким:
В "Укрзалізниці" зауважили, що він буде ідеальним для міжнародних мандрівників з Дніпра, адже у Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:
Другий поїзд - "Інтерсіті+" №736/735 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня й посилить нічне сполучення між містами.
Графік його руху буде таким:
Зазначається, в Києві при цьому доступні додаткові зручні пересадки на швидкісні поїзди:
Поїзд "Інтерсіті" №765/764 "Київ - Одеса" посилить морський напрямок між столицею та Південною Пальмірою.
Він курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, а з Одеси - з 28 червня (із періодичністю шість разів на тиждень).
Графік його руху буде таким:
"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: ввечері приїхали до Києва - зранку вже в Одесі", - наголосили у прес-службі УЗ.
Поїзд №147/148 "Житомир - Одеса" стане подовженням маршруту поїзда №148/147 "Одеса - Київ" до поліського регіону.
В "Укрзалізниці" пояснили, що так Житомир на літній період отримає пряме залізничне сполучення:
Поїзд №283/284 "Київ - Ужгород" курсуватиме через день і посилить сполучення із західною частиною Закарпаття.
Графік його руху буде таким:
В УЗ зауважили, що цей поїзд буде зручним, зокрема, для пасажирів з Харкова, Полтави та Дніпра, адже в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.
Уточнюється також, що він охоплює денне сполучення "Київ - Львів - Київ" та нічне сполучення "Львів - Ужгород - Львів".
Поїзд №203/204 "Київ - Ясіня" курсуватиме через день та посилюватиме сполучення зі східною частиною Закарпаття.
Графік його руху буде таким:
"Зручно для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов'янська", - зауважили в УЗ і пояснили, що в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.
Уточнюється також, що поїзд охоплює нічне сполучення "Київ - Львів - Київ" та денне сполучення "Львів - Ясіня - Львів".
Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 "Київ - Кривий Ріг" посилить сполучення столиці з Кривбасом.
Графік його руху буде таким:
Наголошується, що пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на:
Поїзд №208/207 "Одеса - Вінниця" поєднає південь із Поділлям.
Графік його руху буде таким:
"Призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку", - зауважили в УЗ.
Згідно з інформацією національного перевізника, у разі необхідності "Укрзалізниця" традиційно готова також допризначати по окремих датах такі поїзди:
"Плануйте свої літні подорожі з "Укрзалізницею" уже зараз. Квитки традиційно надходять у продаж за за 20 діб до дати відправлення одночасно в застосунку УЗ, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів", - наголосили у компанії.
В "Укрзалізниці" повідомили також про зміни "знайомих маршрутів", які запроваджують для того, щоб зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавської області:
"Слідкуйте за оновленнями - попереду ще багато новин", - зауважили в УЗ.
Реагуючи на високий попит серед пасажирів, додаткові причіпні вагони на літній період "Укрзалізниця" призначає на напрямку "Київ - Львів - Київ".
Громадянам пояснили, що додаткові вагони будуть у складі кількох транзитних поїздів.
Йдеться про поїзд №79/80 "Січеслав" сполученням "Дніпро - Львів":
Додадуть вагони також до поїзда №749/750 "Київ - Чоп":
Уточнюється, що на маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1 класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе.
Усі вагони - з кондиціонуванням повітря.
"Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено", - наголосили в "Укрзалізниці".
"Квитки вже у продажу", - зауважили в УЗ та нагадали, на що слід звернути увагу при купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату:
"Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у поїздах УЗ напередодні спекотного літнього сезону та як знайти вагон з кондиціонером.
Крім того, важливу для пасажирів послугу УЗ запустила у швидкісних поїздах.
Читайте також, на яких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами, та як можна економити на квитках під час подорожей.
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