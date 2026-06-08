Більше не в липні. Коли святкувати Івана Купала 2026 за новим календарем

Головне: Різні сенси : язичницьке Івана Купала та християнське Різдво Іоана Предтечі - два абсолютно різних свята, які "історично" збіглися у часі.

: язичницьке Івана Купала та християнське Різдво Іоана Предтечі - два абсолютно різних свята, які "історично" збіглися у часі. Церковна традиція : Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків "чарівної квітки" папороті чи стрибків через багаття - його відзначають у храмах і з молитвою.

: Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків "чарівної квітки" папороті чи стрибків через багаття - його відзначають у храмах і з молитвою. Зміна дати: через перехід ПЦУ на новоюліанський календар дата святкування змістилася на 13 днів раніше - Івана Купала відзначають у ніч проти 24 червня, а Різдво Іоана Хрестителя - вдень 24 червня (замість 7 липня).

Походження свята Івана Купала

Раніше у прес-службі ПЦУ нагадали, що Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі - два зовсім різних свята, які "за примхою історії відзначаються поряд".

При цьому перше - язичницьке, а друге - християнське.

"Немає і не було у християн такого святого - "Івана Купала". Купало - це назва язичницького божества", - розповіли вірянам.

Нащі пращури святкували і приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння (коли день був найдовшим, а ніч - найкоротшою в році).

Вони влаштовували магічні обряди та ритуали:

щоб вшанувати сонце - як джерело тепла, світла та життя;

щоб задобрити божества, які б "допомогли" зберегти майбутні врожаї.

"Відтак "купальські" ритуали, пов'язані з водою, вогнем, рослинами - є суто язичницькими і жодного стосунку до шанування пророка Іоана не мають", - констатували у ПЦУ.

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Пізніше Купало "став" ще й Іваном. Найімовірніше - саме через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі).

Чим важливе Різдво Іоана Предтечі

Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків "чарівної квітки" папороті чи стрибків через багаття (звичних атрибутів язичницького свята Івана Купала).

У цей день ПЦУ вшановує пам'ять святого пророка, який готував народ до пришестя Месії та хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.

Свято присвячене події народження Іоана Предтечі від праведних батьків - священника Захарії та його дружини Єлисавети.

"Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих, його пам'яті присвячені аж 7 святкових дат у церковному календарі і він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері (інших святих ми вшановуємо в день їхнього упокоєння, тобто їхнього народження для вічності)", - пояснили українцям.

Отже, свято Різдва Іоана Предтечі віруючі люди відзначають:

у храмах;

з молитвою на вустах.

Коли святкувати Івана Купала у 2026 році

У ПЦУ розповіли, що Івана Купала "за примхою історії" відзначаються поряд із важливим християнським святом.

Раніше Православна церкви України дотримувалась юліанського церковного календаря. Згідно з ним Івана Купала припадало в ніч на 7 липня. Цього ж дня відзначали й Різдво Іоана Предтечі.

Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар дата свята змістилась на 13 днів раніше.

Отже, цього року українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з вівторка, 23 червня, - на середу, 24 червня).

Різдво Іоана Предтечі у 2026 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

"Вже не 7 липня, а відтепер, за новоюліанським календарем, 24 червня святкуватимемо Різдво Іоана Предтечі", - констатували у ПЦУ.