Більше не в липні. Коли святкувати Івана Купала 2026 за новим календарем

Івана Купала - одне з улюблених свят багатьох українців. Впродовж історії воно збіглося з християнським Різдвом Іоана Предтечі, тож тепер їхні дати тісно пов'язані.
Докладніше про значення цих свят, а також коли їх відзначати у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Раніше у прес-службі ПЦУ нагадали, що Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі - два зовсім різних свята, які "за примхою історії відзначаються поряд".
При цьому перше - язичницьке, а друге - християнське.
"Немає і не було у християн такого святого - "Івана Купала". Купало - це назва язичницького божества", - розповіли вірянам.
Нащі пращури святкували і приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння (коли день був найдовшим, а ніч - найкоротшою в році).
Вони влаштовували магічні обряди та ритуали:
"Відтак "купальські" ритуали, пов'язані з водою, вогнем, рослинами - є суто язичницькими і жодного стосунку до шанування пророка Іоана не мають", - констатували у ПЦУ.
Пізніше Купало "став" ще й Іваном. Найімовірніше - саме через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі).
Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків "чарівної квітки" папороті чи стрибків через багаття (звичних атрибутів язичницького свята Івана Купала).
У цей день ПЦУ вшановує пам'ять святого пророка, який готував народ до пришестя Месії та хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.
Свято присвячене події народження Іоана Предтечі від праведних батьків - священника Захарії та його дружини Єлисавети.
"Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих, його пам'яті присвячені аж 7 святкових дат у церковному календарі і він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері (інших святих ми вшановуємо в день їхнього упокоєння, тобто їхнього народження для вічності)", - пояснили українцям.
Отже, свято Різдва Іоана Предтечі віруючі люди відзначають:
У ПЦУ розповіли, що Івана Купала "за примхою історії" відзначаються поряд із важливим християнським святом.
Раніше Православна церкви України дотримувалась юліанського церковного календаря. Згідно з ним Івана Купала припадало в ніч на 7 липня. Цього ж дня відзначали й Різдво Іоана Предтечі.
Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар дата свята змістилась на 13 днів раніше.
Отже, цього року українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з вівторка, 23 червня, - на середу, 24 червня).
"Вже не 7 липня, а відтепер, за новоюліанським календарем, 24 червня святкуватимемо Різдво Іоана Предтечі", - констатували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята, як правильно вшановувати ікони у храмах та просити благословення у священника.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба ПЦУ.