Больше не в июле. Когда праздновать Ивана Купала 2026 по новому календарю

Главное: Разные смыслы : языческое Ивана Купала и христианское Рождество Иоанна Предтечи - два совершенно разных праздника, которые "исторически" совпали во времени.

: языческое Ивана Купала и христианское Рождество Иоанна Предтечи - два совершенно разных праздника, которые "исторически" совпали во времени. Церковная традиция : Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер - его отмечают в храмах и с молитвой.

: Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер - его отмечают в храмах и с молитвой. Изменение даты: из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата празднования сместилась на 13 дней раньше - Ивана Купала отмечают в ночь на 24 июня, а Рождество Иоанна Крестителя - днем 24 июня (вместо 7 июля).

Происхождение праздника Ивана Купала

Ранее в пресс-службе ПЦУ напомнили, что Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи - два совершенно разных праздника, которые "по прихоти истории отмечаются рядом".

При этом первый - языческий, а второй - христианский.

"Нет и не было у христиан такого святого - "Ивана Купала". Купало - это название языческого божества", - рассказали верующим.

Наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния (когда день был самым длинным, а ночь - самой короткой в году).

Они устраивали магические обряды и ритуалы:

чтобы почтить солнце - как источник тепла, света и жизни;

чтобы задобрить божества, которые бы "помогли" сохранить будущие урожаи.

"Поэтому "купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями - являются чисто языческими и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют", - констатировали в ПЦУ.

Читайте также: Петров пост и главные праздники: какие дни июня самые важные по календарю ПЦУ

Позже Купало "стал" еще и Иваном. Вероятнее всего - именно из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи).

Чем важно Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер (привычных атрибутов языческого праздника Ивана Купала).

В этот день ПЦУ чтит память святого пророка, который готовил народ к пришествию Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана.

Праздник посвящен событию рождения Иоанна Предтечи от праведных родителей - священника Захарии и его жены Елисаветы.

"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых, его памяти посвящены целых 7 праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери (других святых мы чтим в день их упокоения, то есть их рождения для вечности)", - объяснили украинцам.

Следовательно, праздник Рождества Иоанна Предтечи верующие люди отмечают:

в храмах;

с молитвой на устах.

Когда праздновать Ивана Купала в 2026 году

В ПЦУ рассказали, что Ивана Купала "по прихоти истории" отмечаются наряду с важным христианским праздником.

Раньше Православная церковь Украины придерживалась юлианского церковного календаря. Согласно ему Ивана Купала приходилось в ночь на 7 июля. В этот же день отмечали и Рождество Иоанна Предтечи.

Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата праздника сместилась на 13 дней раньше.

Таким образом, в этом году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (со вторника, 23 июня, - на среду, 24 июня).

Рождество Иоанна Предтечи в 2026 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

"Уже не 7 июля, а отныне, по новоюлианскому календарю, 24 июня будем праздновать Рождество Иоанна Предтечи", - констатировали в ПЦУ.