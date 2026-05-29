Більше не в долари: куди інвестують найбагатші родини планети
Найзаможніші родини світу скорочують інвестиції, прив’язані до долара США, на тлі геополітичної напруги та зростання боргового навантаження.
Про це йдеться у звіті UBS Global Family Office Report 2026, на який посилається Reuters, повідомляє РБК-Україна.
Головне:
- Близько двох третин сімейних інвестиційних офісів очікують зниження довіри до долара як резервної валюти.
- Майже половина респондентів вважає, що мають надмірну експозицію до долара.
- Інвестори планують збільшувати вкладення в ринки, що розвиваються, та інфраструктуру.
- Зменшується інтерес до нерухомості як класу активів.
- Геополітичні ризики стали головним фактором зміни інвестиційних стратегій.
Найбагатші сім’ї світу поступово скорочують свою залежність від американського долара, переглядаючи структуру інвестиційних портфелів на тлі глобальних ризиків.
Згідно з опитуванням, близько двох третин сімейних офісів очікують, що довіра до долара як до резервної валюти послабшає протягом року. Дослідження проводилося з січня до кінця березня – ще до періоду, коли долар почав демонструвати випереджальне зростання щодо інших валют.
У UBS зазначають, що попереднє зниження курсу долара змусило багато інвесторів переглянути свої портфелі. Майже половина респондентів дійшли висновку, що мають надмірну концентрацію активів у доларі в різних класах інвестицій.
''Ми вперше бачимо, що сімейні офіси прагнуть активніше заходити в Азійсько-Тихоокеанський регіон і частково – у Західну Європу'', – зазначив представник UBS Бенджамін Каваллі. За його словами, це стосується насамперед інвесторів поза США, хоча ознаки обережного скорочення доларових активів фіксуються і серед американських сімейних офісів.
У звіті також йдеться, що геополітична напруга стала ключовим фактором зміни інвестиційної поведінки. У відповідь інвестори поєднують зміну структури активів із так званою стратегією мультишорингу – розподілом бізнес-активності між різними юрисдикціями для зниження ризиків.
Паралельно сімейні офіси планують збільшувати частку інвестицій у ринки, що розвиваються, а також у інфраструктурні проєкти, тоді як вкладення в нерухомість поступово скорочуються.
UBS опитав 307 клієнтів по всьому світу. Середній статок учасників дослідження становив близько 2,7 млрд доларів.
