Бізнес » Фінанси

Більше не в долари: куди інвестують найбагатші родини планети

17:10 29.05.2026 Пт
Інвестори переглядають портфелі через ризики та слабшу довіру до валюти США
Анастасія Мацепа
Фото: Інвестори поступово зменшують частку активів у американській валюті (Getty Images)
Найзаможніші родини світу скорочують інвестиції, прив’язані до долара США, на тлі геополітичної напруги та зростання боргового навантаження.

Про це йдеться у звіті UBS Global Family Office Report 2026, на який посилається Reuters, повідомляє РБК-Україна.

Головне:

  • Близько двох третин сімейних інвестиційних офісів очікують зниження довіри до долара як резервної валюти.
  • Майже половина респондентів вважає, що мають надмірну експозицію до долара.
  • Інвестори планують збільшувати вкладення в ринки, що розвиваються, та інфраструктуру.
  • Зменшується інтерес до нерухомості як класу активів.
  • Геополітичні ризики стали головним фактором зміни інвестиційних стратегій.

Найбагатші сім’ї світу поступово скорочують свою залежність від американського долара, переглядаючи структуру інвестиційних портфелів на тлі глобальних ризиків.

Згідно з опитуванням, близько двох третин сімейних офісів очікують, що довіра до долара як до резервної валюти послабшає протягом року. Дослідження проводилося з січня до кінця березня – ще до періоду, коли долар почав демонструвати випереджальне зростання щодо інших валют.

У UBS зазначають, що попереднє зниження курсу долара змусило багато інвесторів переглянути свої портфелі. Майже половина респондентів дійшли висновку, що мають надмірну концентрацію активів у доларі в різних класах інвестицій.

''Ми вперше бачимо, що сімейні офіси прагнуть активніше заходити в Азійсько-Тихоокеанський регіон і частково – у Західну Європу'', – зазначив представник UBS Бенджамін Каваллі. За його словами, це стосується насамперед інвесторів поза США, хоча ознаки обережного скорочення доларових активів фіксуються і серед американських сімейних офісів.

У звіті також йдеться, що геополітична напруга стала ключовим фактором зміни інвестиційної поведінки. У відповідь інвестори поєднують зміну структури активів із так званою стратегією мультишорингу – розподілом бізнес-активності між різними юрисдикціями для зниження ризиків.

Паралельно сімейні офіси планують збільшувати частку інвестицій у ринки, що розвиваються, а також у інфраструктурні проєкти, тоді як вкладення в нерухомість поступово скорочуються.

UBS опитав 307 клієнтів по всьому світу. Середній статок учасників дослідження становив близько 2,7 млрд доларів.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
