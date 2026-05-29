Больше не в доллары: куда инвестируют самые богатые семьи планеты

Самые богатые семьи мира сокращают инвестиции, привязанные к доллару США, на фоне геополитического напряжения и роста долговой нагрузки.

Об этом говорится в отчете UBS Global Family Office Report 2026, на который ссылается Reuters , сообщает РБК-Украина .

Богатейшие семьи мира постепенно сокращают свою зависимость от американского доллара, пересматривая структуру инвестиционных портфелей на фоне глобальных рисков.

Согласно опросу, около двух третей семейных офисов ожидают, что доверие к доллару как к резервной валюте ослабнет в течение года. Исследование проводилось с января до конца марта - еще до периода, когда доллар начал демонстрировать опережающий рост относительно других валют.

В UBS отмечают, что предыдущее снижение курса доллара заставило многих инвесторов пересмотреть свои портфели. Почти половина респондентов пришли к выводу, что имеют чрезмерную концентрацию активов в долларе в различных классах инвестиций.

''Мы впервые видим, что семейные офисы стремятся активнее заходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и частично - в Западную Европу'', - отметил представитель UBS Бенджамин Кавалли. По его словам, это касается прежде всего инвесторов вне США, хотя признаки осторожного сокращения долларовых активов фиксируются и среди американских семейных офисов.

В отчете также говорится, что геополитическое напряжение стало ключевым фактором изменения инвестиционного поведения. В ответ инвесторы сочетают изменение структуры активов с так называемой стратегией мультишоринга - распределением бизнес-активности между различными юрисдикциями для снижения рисков.

Параллельно семейные офисы планируют увеличивать долю инвестиций в развивающиеся рынки, а также в инфраструктурные проекты, тогда как вложения в недвижимость постепенно сокращаются.

UBS опросил 307 клиентов по всему миру. Среднее состояние участников исследования составило около 2,7 млрд долларов.