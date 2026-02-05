Більше не "безкоштовна сила". В Україні для студентів вводять трудові договори: що це змінює

В Україні хочуть запровадити трудові договори, щоб студентам профтехів платили за практику. Це передбачає новий закон "Про професійну освіту".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне
Це юридичний документ, який укладається напряму між студентом коледжу та роботодавцем на час виробничої практики або дуального навчання.
Пряма оплата: Гроші за роботу студент отримуватиме особисто, а не через бухгалтерію закладу освіти.
Юридичний захист: Договір чітко визначає права студента, роблячи його "суб'єктом" - тепер це не просто "практикант, якого прислали", а працівник із правами.
Дуальна освіта: Дозволяє офіційно поєднувати навчання в аудиторіях із виконанням конкретних трудових функцій на реальному виробництві.
Раніше система практики часто була "паперовою": студент десь рахувався, заклад отримував якісь кошти, а реального досвіду та мотивації було мало. Нова норма стимулює бізнес ставитися до студентів як до майбутнього кадрового резерву, а не як до безкоштовної робочої сили.
- Для кого це працюватиме?
- Насамперед для студентів професійних коледжів (ПТО) та закладів професійної освіти.
- Чи буде договір типовим?
- Так, розробники обіцяють створити примірний (типовий) договір, який буде максимально простим і практичним для обох сторін.
