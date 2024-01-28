Більше 6 тисяч росіян, 99 танків й не тільки. В ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень

Протягом останнього тижня наші воїни ліквідували 6080 одиниць особового складу російських терористів. Зокрема знищили 99 танків й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.
Втрати Росії за тиждень склали:
Фото: в ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень (https://t.me/c/1698771978/5337)
Також з 21 по 28 січня наші воїни знищили:
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 27 ракет та 105 БпЛА", - додав Павлюк.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 382 110 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку військові знищили 364 окупантів й 26 одиниць ворожої техніки, серед якої:
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