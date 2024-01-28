Более шести тысяч россиян, 99 танков и не только. В ВСУ назвали потери России за неделю

За последнюю неделю наши воины ликвидировали 6080 единиц личного состава российских террористов. В частности, уничтожили 99 танков и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.
Потери России за неделю составили:
Фото: в ВСУ назвали потери России за неделю (https://t.me/c/1698771978/5337)
Также с 21 по 28 января наши воины уничтожили:
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 27 ракет и 105 БпЛА", - добавил Павлюк.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.
В том же числе на Таврическом направлении военные уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц вражеской техники, среди которой:
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