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Более шести тысяч россиян, 99 танков и не только. В ВСУ назвали потери России за неделю

Фото: в ВСУ назвали потери России за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За последнюю неделю наши воины ликвидировали 6080 единиц личного состава российских террористов. В частности, уничтожили 99 танков и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

Потери России за неделю составили:

  • 6080 оккупантов;
  • 952 единицы вооружения и военной техники.

Фото: в ВСУ назвали потери России за неделю (https://t.me/c/1698771978/5337)

Также с 21 по 28 января наши воины уничтожили:

  • 99 танков;
  • 205 боевых бронированных машин;
  • 222 артиллерийские системы;
  • 4 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 241 единица автотехники;
  • 44 единицы спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 27 ракет и 105 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.

В том же числе на Таврическом направлении военные уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц вражеской техники, среди которой:

  • 3 танка;
  • 8 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • и не только.

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