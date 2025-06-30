Більше 20 влучань по одному об'єкту. Відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич
У ніч на 29 червня російські терористи вдались до наймасовішої ракетно-дронової атаки на Дрогобич за період повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.
Як пише міськрада, на території міста один із промислових об'єктів був уражений 21-м ворожим засобом повітряного нападу, внаслідок чого утворилося шість осередків загоряння.
До ліквідації наслідків були залучені:
- до 250 одиниць особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);
- 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів;
- 150 представників правоохоронних органів.
Потерпілих внаслідок атаки немає.
Вже о 7 ранку розпочала робота комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка надавала доручення щодо ліквідації наслідків атаки.
Зокрема внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. У тому ж числі атака спричинила знеструмлення частини міста.
Масований обстріл у ніч на 29 червня
У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:
- 477 дронів, які запустив з шести напрямків;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет "Іскандер-N"/KN-23;
- 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";
- 5 крилатих ракет "Калібр";
- 3 зенітно керовані ракети С-300.
Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.
Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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