Більше 20 влучань по одному об'єкту. Відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич

У ніч на 29 червня російські терористи вдались до наймасовішої ракетно-дронової атаки на Дрогобич за період повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Як пише міськрада, на території міста один із промислових об'єктів був уражений 21-м ворожим засобом повітряного нападу, внаслідок чого утворилося шість осередків загоряння. До ліквідації наслідків були залучені: до 250 одиниць особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);

47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів;

150 представників правоохоронних органів. Потерпілих внаслідок атаки немає. Вже о 7 ранку розпочала робота комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка надавала доручення щодо ліквідації наслідків атаки. Зокрема внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. У тому ж числі атака спричинила знеструмлення частини міста.