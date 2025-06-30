Более 20 попаданий по одному объекту. Известны детали самой массированной атаки на Дрогобыч

В ночь на 29 июня российские террористы прибегли к самой массовой ракетно-дроновой атаке на Дрогобыч за период полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет .

Как пишет горсовет, на территории города один из промышленных объектов был поражен 21-м вражеским средством воздушного нападения, в результате чего образовалось шесть очагов возгорания.

К ликвидации последствий были привлечены:

до 250 единиц личного состава Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);

47 единиц специализированной техники из разных регионов;

150 представителей правоохранительных органов.

Пострадавших в результате атаки нет.

Уже в 7 утра начала работа комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая давала поручения по ликвидации последствий атаки.

В частности, в результате атаки пострадали жилые помещения - выбито более 50 окон в шести многоквартирных домах. В том же числе атака вызвала обесточивание части города.