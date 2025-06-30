Более 20 попаданий по одному объекту. Известны детали самой массированной атаки на Дрогобыч
В ночь на 29 июня российские террористы прибегли к самой массовой ракетно-дроновой атаке на Дрогобыч за период полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.
Как пишет горсовет, на территории города один из промышленных объектов был поражен 21-м вражеским средством воздушного нападения, в результате чего образовалось шесть очагов возгорания.
К ликвидации последствий были привлечены:
- до 250 единиц личного состава Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);
- 47 единиц специализированной техники из разных регионов;
- 150 представителей правоохранительных органов.
Пострадавших в результате атаки нет.
Уже в 7 утра начала работа комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая давала поручения по ликвидации последствий атаки.
В частности, в результате атаки пострадали жилые помещения - выбито более 50 окон в шести многоквартирных домах. В том же числе атака вызвала обесточивание части города.
Массированный обстрел в ночь на 29 июня
В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:
- 477 дронов, которые запустил с шести направлений;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет "Искандер-N"/KN-23;
- 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К";
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 3 зенитно управляемые ракеты С-300.
По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.
Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.
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