У Усика з'явився новий потенційний суперник. Чому це цікавіший варіант, ніж Дюбуа

Австралійський боєць Джей Опетая може стати ідеальним опонентом для українця Олександра Усика. А поєдинок між чемпіонами – новим "боєм століття".
РБК-Україна розповідає про переваги гіпотетичного протистояння.
Після перемоги Усика над британцем Тайсом Ф'юрі всі стали шукати нового суперника для українця. Але, як виявилось, це зовсім нелегка справа.
Найчастіше називають чемпіона IBF у хевівейті – британця Даніеля Дюбуа. Той зухвало піднявся на ринг під час святкування українцем успіху у бою з Ф'юрі та показово викликав його на поєдинок. Усик ніби й погодився, але ж всі розуміють, що такі питання "з кондачка" не вирішуються.
Цінність Дюбуа в його поясі. Але… По-перше, титул – фактично, подарунок Усика. І у боксерському світі це всі розуміють. По-друге, британець 22 лютого буде захищати чемпіонство проти новозеландця Джозефа Паркера. І зовсім не факт, що захистить. По-третє, Дюбуа вже зустрічався з Усиком і все завершилось його ганебною поразкою технічним нокаутом у 9-му раунді.
З огляду на це виникає чимало запитань. Зокрема, кому потрібен новий бій Усика і Дюбуа? Що нового британець може показати, чого ми ще не бачили? Аналізуючи його останні протистояння, фахівці якогось шаленого прогресу не помітили. Тому й прогнозують чергове побиття, яке буде мало кому цікавим.
Сплеск інтересу може виникнути, якщо в поєдинку з Паркером британець знищить суперника, приблизно так, як він це зробив у вересні с Ентоні Джошуа. І тільки така надпереконлива яскрава перемога зможе піднести Дюбуа на рівень, коли його бій с Усиком стане цікавим не лише для нього.
Фото: Усик проти Дюбуа (dazn.com)
Якщо ж глянути на інших топів хевівейту – картина дуже печальна. Тут або невдахи останніх років – Ф'юрі, Джошуа, Деонтей Вайдлер. Або ж запліснявілі ветерани, на кшталт Кубрата Пулєва чи Мануеля Чарра, які ще від братів Кличків встигли отримати.
Хто ще? Не можна ж всерйоз вважати перспективним і багатообіцяючим 41-річного китайця Чжан Чжілея. Або Агіта Кабайєла, Мартіна Баколе чи Фабіо Уордлі, які хоч і молодші, але не мають за плечами справді конкурентних боїв.
Більш-менш цікавим міг ви вийти хіба що варіант з Паркером. Але за однієї умови: йому треба яскраво перемогли Дюбуа та вийти на перемовини з поясом IBF у кишені.
Фото: На рахунку Опетаї 26 переможних боїв (instagram.com/jaiopetaia)
Коли варіанти з хевівейтом вичерпані, зазвичай дивляться на вагу нижче – у крузервейт. Там є мексиканець Хільберто Рамірес (володар титулів WBA та WBO). Але він насправді середньоваговик і, принаймні зараз, виглядає занадто маленьким для Усика.
А от інший чемпіон, за версією IBF – Джей Опетая з Австралії багатьма розглядається, як найбільш цікавий варіант. Колишній спаринг-партнер Ф'юрі ще досить молодий (29 років), має хороший рекорд (26 боїв без поразок). Та й суперники в нього були серйозні. Той же Маріс Брієдіс з Латвії, якого Опетая побив двічі. А ми ж пам'ятаємо, що саме з Брієдісом Усик провів свій найважчий поєдинок у крузервейті.
Зрештою, австралієць нагадує самого Усика, коли той виступав у нижчому дивізіоні: технічний, рухливий, розумний з акцентованим ударом. До того ж – шульга, як і українець. Власне, його й назвають австралійським Усиком, за схожість у стилі та цілеспрямованість.
Поєдинок між "двома Усиками" бачиться дуже динамічним, дещо нетиповим для хевівейту, але від цього ще цікавішим. І головне, заради цього Опетая готовий піднятися в надважку вагу, про що він сам вже повідомив.
Проте в австралійця є ще справи у своєму дивізіоні. Вже 8 січня він захищатиме титул – проведе поєдинок у Новій Зеландії проти місцевого бійця Девіда Н'їки.
А потім у планах – об'єднавчі бої з Раміресом. Опетая хотів би повторити шлях Усика – піднятися в хевівейт у статусі абсолютного чемпіона. А на це треба час.
Тому гіпотетичне протистояння Усик – Опетая справа, принаймні, не цього року. Чергового "поєдинку століття" доведеться трошки почекати.
Фото: Вже 8 січня австралієць захищатиме титул (instagram.com/jaiopetaia)
Раніше повідомили, що непереможний український боксер, який був у команді з Усиком і Ломаченком, відновлює кар'єру.
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